Scarlet Nexus : on a joué à l'action-RPG "brain punk" de Bandai Namco, et c'est prometteur !

Annoncé il y a à peine un an et prévu pour le 25 juin prochain, Scarlet Nexus s'est laissé approcher par nos soins durant quelques heures. Cette session de jeu s'est déroulée en ligne (via la plateforme de "cloud computing" Shadow) et nous a permis de découvrir les premiers chapitres de l'aventure. De quoi lever le voile sur un jeu qui était encore bien mystérieux jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur le scénario, l'univers, la direction artistique ou encore le gameplay, c'est par ici que ça se passe !

Le jeu se déroule dans un Japon futuriste et fantasmé, où haute technologie et pouvoirs extra-sensoriels font particulièrement bon ménage. A tel point que le réel et le virtuel semblent fusionner en permanence, et qu'il est parfois bien difficile de démêler l'un de l'autre. Ce contexte, qualifié par les développeurs eux-mêmes de "brain punk", offre aux joueurs la possibilité de contrôler un héros doté de psychokinésie (ou télékinésie si vous préférez). A vrai dire, le choix nous est même donné entre deux personnages : le jeune Yuito Sumeragi, adepte de l'épée, et la taciturne Kasane Randall, qui manie les couteaux de lancer comme personne. Chacun d'entre eux possède sa propre histoire, mais leurs chemins sont amenés à se croiser très tôt durant l'aventure, puisqu'ils sont tous les deux recrutés par l'OSF (Other Suppression Force), afin de lutter contre les "Autres", des créatures aussi agressives que mystérieuses. Yuito et Kasane ont également un point commun supplémentaire, puisqu'ils sont régulièrement hantés par des visions dont ils ne savent identifier la nature exacte (rêves, souvenirs, prémonitions... ?).







Ce scénario s'exprime à travers une direction artistique à la fois classique et singulière. Classique car elle reprend tous les codes des mangas et autres animes (grand yeux, visages triangulaires, cheveux colorés, effet de cel-shading sur les personnages comme sur les décors…), et singulière par sa tendance à privilégier les ambiances monochromatiques et à mêler les éléments réels et virtuels. La teinte rouge est d'ailleurs omniprésente, ce qui n'est évidemment pas sans rapport avec le titre "écarlate"du jeu. Ces choix artistiques sont intéressants mais, en ce qui concerne les graphismes à proprement parler, nous réservons tout de même notre jugement final pour le test, du fait de la nature "nuageuse" de cette preview online et de la baisse de qualité graphique qui va forcément avec. Une chose est sûre toutefois : les créatures que l'on affronte sortent de l'ordinaire et ont clairement la classe. Entre les bipèdes moitié-femmes moitié-vases de fleurs (oui, oui…), les boucs géants au crâne apparent, les crocodiles mi-métalliques mi-végétaux, et bien d'autres monstres difformes dont on ne sait où se trouve exactement la tête, il y a de quoi se faire plaisir.





PSYCHOKINÉSIE THÉRAPIE