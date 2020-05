Scarlet Nexus : le nouvel Action-RPG au bestiaire spectaculaire de Bandai Namco fait sensation sur Xbox Series X

Les Japonais étaient présents lors du Inside Xbox du 7 mai 2020 dédié à la Xbox Series X en la personne de Scarlet Nexus, qui n'est autre que le prochain Action-RPG ambitieux édité par Bandai Namco Entertainment et développé en interne. Derrière ce titre, on retrouve cependant des vétérans du genre avec des anciens développeurs de la série Tales of aux commandes, tandis que la production a été confiée à Keita Iizuka, dont le dernier jeu n'est autre que Code Vein. D'ailleurs, nul besoin d'être physionomiste pour voir à quel point les deux jeux partage la même direction artistique, assez sensationnelle il faut bien l'avouer. C'est en fait dans son bestaire que Scarlet Nexus se montre pour le moins spectaculaire, avec des créatures uniques en leur genre, mélange de créatures répugnantes auxquelles on a gréffé des parties mécaniques, et même parfois humaines.Quant à l'histoire, le site officiel nous permet d'avoir un clair aperçu de ce qui nous attend. L'univers est post-apo, ça se voyait, et dans ce futur lointain, une hormone psionique est capable d'offrir des pouvoirs extrasensoriels, tout cela sans avoir besoin de modifier son ADN, puisqu'elle fait partie intégrante du ecerveau humain. Si le monde est sur le déclin et que l'humanité s'apprête à connaître une nouvelle ère, des mutants agressifs, baptisés "les Autres", débarquent du ciel pour justifier récupérer ces cerveaux humains dotés de pouvoirs surnaturels. Du coup, s'engage une guerre entre ces deux races, à grands renforts de pouvoirs télékinésiques. Le joueur endossera le rôle de Yuito Sumeragi, une nouvelle recrue de la Brigade d'élimination des Autres (BEA) qui aspire à devenir un psionique d'élite, tout comme la personne qui l'a sauvé quand il était enfant. L'histoire se déroulera dans la ville fictive Néo-Himuka et le jeu promet d'être assez explosif.La sortie de Scarlet Nexus est attendue sur Xbox Series X, mais aussi Xbox One, PS4, sans doute PS5 et de fortes chances pour qu'il arrive également sur PC. On vous confirme tout cela dès qu'on a les infos, vous le savez les potos.