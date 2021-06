Scarlet Nexus : un puissant trailer de lancement pour la sortie du jeu

C'est donc ce vendredi 25 juin 2021 que sort Scarlet Nexus sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One, un Action-RPG chapeauté par des anciens de la série Tales of, tels que le scénariste Takumi Miyajima (Tales of Symphonia, Tales of the Abyss) ou encore le réalisateur Kenji Anabuki (Tales of Vesperia). Quant au producteur, Keita Iizuka, il vient de God Eater et de Code Vein, ce qui explique une patte globale assez similaire. Il s'agit d'un jeu dans lequel les joueurs ont la possibilité de contrôler un héros doté de psychokinésie, sachant qu'on a le choix entre deux personnages : le jeune Yuito Sumeragi, adepte de l'épée, et la taciturne Kasane Randall, qui manie les couteaux de lancer comme personne. Chaque protagoniste dispose de son backstory avec des éléments propres à chacun. Ce qui ne diffère pas, c'est qu'ils doivent sauver la Terre d'une menace extraterrestre.