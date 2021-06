Scarlet Nexus : l'univers du jeu dévoile ses secrets, une grosse vidéo de 9 min

Encore quelques semaines avant la venue de Scarlet Nexus qui s'offre une nouvelle grosse vidéo. Longues de quasi 9 minutes, elle a pour but de nous faire pénétrer au coeur de l'univers de ce jeu d'action qui sera très narratif. Les bases du scénario sont d'ailleurs détaillées ici, histoire de nous faire comprendre l'arrivée de ces créatures venues d'ailleurs, qui coïncident avec l'apparition de pouvoirs chez certains humains. On le savait déjà, mais Bandai Namco Entertainment nous rappelle que l'aventure pourra être faite soit avec Yuito Sumeragi ou dans la peau de Kasane, c'est au choix. Le système est également mis en avant cette vidéo, mais ce n'est clairement pas le focus principal, puisqu'il avait été détaillé auparavant. On rappelle que Scarlet Nexus sera disponible le 25 juin 2021 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.