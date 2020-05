Saber Interactive : la firme croit fort en le potentiel de la Switch, d'autres projets à venir

On rappelle que le prochain exploit de Saber Interactive est justement de porter

qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans le hardware et la plateforme" et que son équipe "continue à développer" sur celle-ci. "Les fans seront surpris par certains des titres à venir", déclare même l'Américain. Comment voulez-vous ne pas être curieux d'un tel teasing ?On rappelle que le prochain exploit de Saber Interactive est justement de porter World War Z sur Switch , ce qui s'avère un exercice délicat : entre le jeu multijoueur à quatre à gérer et la gestion en temps réel de centaines et de centaines d'ennemis, la petite bête de Big N est mise à rude épreuve. On leur souhaite bonne chance.

Si Saber Interactive est connu pour son World War Z très populaire, le studio est également derrière les portages plus ou moins fous de The Witcher 3, Call of Cthulhu et Vampyr sur Switch : en d'autres termes, ses capacités de maîtrise de la console hybride lui ont valu quelques éloges et la firme devrait encore prouver ses performances plusieurs fois. Matthew Karch, son PDG, s'est justement entretenu avec WCCFTech à ce sujet : se qualifiant "de grand fan" de la machine, il affirme "