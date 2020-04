World War Z : les zombies débarqueront aussi sur Nintendo Switch

Matt Karch a également annoncé qu'une version Switch verrait le jour : actuellement en conception, elle soulève néanmoins de nombreuses difficultés techniques en raison des centaines d'ennemis à afficher en temps réel tout en prenant compte les quatre joueurs en simultané.



Pour ainsi dire, selon le chef d'entreprise, il s'agit là de " la chose la plus difficile qu'ils aient eu à faire" et pourtant, il parle en connaissance de cause puisque lui et son équipe sont derrière la mouture Switch de The Witcher III : nous lui souhaitons alors bien du courage pour livrer la meilleure expérience possible. Notons d'ailleurs que cette itération Nintendo ne possède pas encore de date de sortie, ni de prix.





Un an pile poil après sa sortie, World War Z semble bien décidé à donner de ses nouvelles : heureusement, celles-ci sont particulièrement bonnes puisqu'après avoir réalisé des scores stratosphériques, une édition GOTY arrivera prochainement avec un niveau inédit prenant place à Marseille. Histoire de conclure le tout, le PDG de la firme américaine