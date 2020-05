World War Z : la version GOTY débarque avec un trailer funky, Marseille à l'honneur

le Horde Mode Z, le mode de difficulté extrême ou encore une tonne d'items - dont le niveau à Marseille fait fièrement partie. Inédite, cette mission en PvE tout fraîche place les joueurs au sein de la Cité Phocéenne et peut être également achetée via le season pass pour les actuels possesseurs du jeu.



Afin, d'illustrer cette ultime version mise en vente sur PC via l'Epic Games Store mais aussi sur PS4 et Xbox One, Focus Home Interactive diffuse un trailer de lancement plutôt coloré, plutôt explosif, un peu à l'image de notre chère ville du Sud-Est. Bonne régalade.





Bien qu'il se soit déjà écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, World War Z n'a pas encore dit son dernier mot et fait savoir que son Édition GOTY, annoncée il y a quelques semaines, est enfin disponible pour 34,99 euros : au programme, l'ensemble des DLC et mises à jour sortis jusqu'à présent - comprenant