World War Z Aftermath : encore plus de zombies avec le patch next gen et le mode Horde XL

Sorti en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, World War Z est un jeu qui bénéficie d'un suivi régulier, ce qui permet à la communauté de continuer à jouir de contenu inédit. Il faut dire qu'avec 20 millions de joueurs dans le monde, il serait dommage de passer à côté et de ne pas continuer à maintenir les enjeux. Dans quelques semaines, le jeu profitera d'une mise à jour next gen', pour qu'il puisse profiter des performances offertes par la PS5 et la Xbox Series. Il faudra évidemment passer par une mise à jour, qui sera gratuite pour les possesseurs du jeu de la gen' précédente. D'autres ajouts sont prévus avec cet update, comme le mode Horde XL qui va permettre de rajouter encore plus de zombies à l'écran et ainsi donner cette sensation de vagues encore plus massive. C'est le 24 janvier 2023 que ces nouveautés arriveront sur PC, PS5 et Xbox Series X|S et en attendant, voici le trailer qui accompagne cette annonce.