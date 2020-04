World War Z : l'édition GOTY s'annonce avec un niveau inédit à Marseille !

Sans être étincelant, World War Z a su viser juste et toucher une large communauté en plein cœur : à vrai dire, le jeu coopératif de Saber Interactive est un joli succès commercial avec plusieurs millions de ventes au compteur. Son éditeur Focus Home Interactive ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et vient donc d'annoncer World War Z : Game of the Year Edition, comprenant tous les DLC payants sortis jusque-là. Cerise sur le gâteau, un niveau inédit sera également intégré, se situant à Marseille et comprenant trois missions en PvE (disponible aussi dans le season pass) !IGN a justement pu mettre la main sur quelques minutes de gameplay exclusives : cette ultime mouture sera ainsi disponible le 5 mai 2020 sur PC (via l'Epic Games Store pour 44,99 euros) ainsi que sur PS4 et Xbox One (au prix de 49,99 euros). Surprise, on nous annonce également l'arrivée d'une version Switch, dont la date de sortie reste encore à dévoiler. Comme ça, il y en aura vraiment pour tout le monde.Et si jamais l'envie vous en prenait, notre test peut être lu à cette adresse