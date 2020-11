Rockstar : voici les nouvelles ventes de GTA V et Red Dead Redemption 2, tout va pour le mieux

Les différentes compagnies de jeu vidéo continue de présenter leur rapport financier : en l'occurrence, le puissant Take-Two se porte toujours aussi bien et vient de mettre à jour les ventes de ses différents titres. D'un côté, nous avons donc la division 2K Games avec Mafia Trilogy (2 millions de ventes), The Outer Worlds (3 millions) ou PGA Tour 2K21 (1 million), soit des scores déjà plutôt satisfaisants. Puis, de l'autre, nous avons le titan Rockstar, dont les franchises continuent de se distribuer comme des petits pains.



Ainsi, en novembre 2020, on peut noter que 135 millions de Grand Theft Auto V ont été écoulés : il s'agit toujours du troisième jeu le plus vendu de l'histoire, derrière Tetris (170 millions) et Minecraft (200 millions). Quant à la dernière et fameuse production du studio, Red Dead Redemption 2, survenue fin 2018, elle a trouvé 34 millions de preneurs. Tout semble aller comme des roulettes, donc.



Notons que ces scores devraient gonfler encore les prochaines années, notamment avec la version PlayStation 5 de GTA V attendue en 2021. Ce n'est pas la crise pour tout le monde...