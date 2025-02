Resistance 4 : Insomniac Games voulait le faire, mais Sony a refusé, les confidences du l'ex-patron du studio

Parmi les licences que les joueurs aimeraient bien voir revenir, il y a la série Resistance, qui a fait les beaux jours de la PS3, et qui faisait aussi la fierté du studio Insomniac Games. Dans une récente interview avec Kinda Funny Games, l'ancien Président du studio (qui vient de prendre sa retraite), le bien nommé Ted Price, a avoué que Resistance 4 avait été pitché à Sony Interactive Entertainment, mais que l'éditeur a refusé l'offre.





« Oui, je vais en partager un (de secret, ndlr) . Resistance 4. Nous avons présenté celui-là et c’était un concept merveilleux, mais en termes de timing et d’opportunités de marché, cela n’a pas fonctionné. Mais c’était le résultat de la passion de nombreux membres de l’équipe d’Insomniac pour prolonger l’histoire plus loin, car je crois que Resistance a mis en place une base historique alternative vraiment cool où tout peut arriver avec les Chimères, où ils vont et quelles sont leurs origines. »







Ted Price a ajouté avoir passé énormément de temps à façonner l'histoire et à réfléchir à la direction que pourrait prendre la série dans un l’avenir. « Personnellement, j’adore cette franchise », a-t-il déclaré. « J’ai eu la chance d’être directeur créatif sur les deux premiers jeux Resistance. Et je me souviendrai de nombreux moments, bons et mauvais, en matière de développement, qui nous ont tous beaucoup appris sur la façon dont nous pouvons nous élever dans des situations assez difficiles. »



Le premier Resistance est sorti en 2006 tandis que le dernier épisode, Resistance 3, est paru en 2011. On ne sait pas quand est-ce que Ted Price a pitché cette idée de relander la franchise, mais on sait en revanche que Sony Interactive Entertainment a l'intention de faire revenir de vieilles franchises, laissées pour compte.