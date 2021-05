Sunset Overdrive : une suite en exclu sur PS5 ? Sony a déposé la marque

We own the Sunset Overdrive IP. But the original game is Xbox One exclusive — Insomniac Games (@insomniacgames) 10 avril 2018

Et si un Sunset Overdrive 2 voyait le jour sur PS5 ? C'est en tout cas ce que laisse supposer Sony Interactive Entertainment qui, le mois dernier, a déposé la marque "Sunset Overdrive" auprès de l'United States Patent and Trademark Office. Pour mémoire, Sunset Overdrive (développé par Insomniac Games qui, en 2019, a été racheté par Sony) est sorti en 2014 sur Xbox One et en 2018 sur PC ; et si le jeu devrait rester une exclusivité Microsoft, en revanche, le studio a récemment précisé sur Twitter que la licence lui appartenait bel et bien.Du coup, la possibilité de voir une suite débarquer sur PS5 a pris de l'ampleur, même si déposer une marque ne signifie pas forcément que des projets vont suivre derrière. En attendant d'en apprendre peut-être davantage sur le sujet, on rappelle qu'après avoir dégainéInsomniac Games est actuellement à l'oeuvre sur Ratchet & Clank : Rift Apart qui nous a retourné la tête la semaine dernière