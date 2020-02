PS5 : un nouveau Ratchet & Clank au lancement de la console ?

Même si Sony Interactive Entertainment se montre discret quand il s'agit d'évoquer la PS5, on se doute bien qu'il travaille sur le lancement de la console, et plus particulièrement sur son line-up. Alors qu'un certain nombre d'observateurs étaient convaincus que Ghost of Tsushima et The Last of Us 2 en feraient partie, le constructeur japonais a clairement fait comprendre qu'ils sortiraient d'abord sur PS4. A quelles exclusivités faut-il donc s'attendre sur la machine ? Dans le dernier podcast Sacred Symbols , l'animateur Colin Moriarty (qui est aussi un ancien d'IGN) croit savoir qu'un jeu développé par Insomniac Games est concerné, sachant que le studio (racheté par Sony) serait également à l'oeuvre sur le prochain Spider-Man. "Entre Spider-Man et sa suite, nous allons avoir droit à un nouveau Ratchet & Clank sur PS5, a-t-il assuré. Je pense qu'il s'agira d'un titre de lancement, le jeu étant en développement depuis un moment chez Insomniac Games." Une rumeur à prendre avec des pincettes, bien évidemment.Rappelons que ce n'est pas la première fois que Colin Moriarty parle du projet, sauf qu'il pensait jusqu'à présent qu'il était prévu sur PS4. Peut-être qu'Insomniac Games et Sony Interactive Entertainment ont décidé de revoir leurs plans, et de proposer finalement le jeu sur PS5. Le dernier épisode de la série, l'excellent remake Ratchet & Clank, date de 2016. Vous pouvez retrouver le test à cette adresse