Resident Evil Village : un oppressant et somptueux trailer de 3 minutes, la démo se précise aussi

Le très prometteur Resident Evil Village fait sans conteste possible partie des jeux les plus attendus de ce printemps 2021. Il faut dire que le retour à la première personne fait son petit effet pourBien évidemment, pas la peine de citer un concept villageois séduisant ainsi que des personnages puissants, à l'instar de Lady Dimitrescu ou d'autres bonhommes peu fréquentables, à l'instar de véritables loups-garous.Bref, vous l'aurez compris, Resident Evil Village a tout pour s'imposer parmi les survival-horror de ce début de décennie. Bonne nouvelle pour nous rassasier en attendant la sortie, prévue le 7 mai sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X[S et Xbox One, Capcom vient de lâcher un tout nouveau trailer long de plus de trois minutes, truffé de séquences inédites.Au passage,Chacune de ses portions ne sera jouable que 30 minutes et, pire encore, elles disparaîtront de la surface huit heures après leur mise en ligne. Soyez rassurés : la démo complète, réunissant les deux parties pour une session de soixante minutes, fera son retour sur les stores du 30 avril au 2 mai, à chaque fois à deux heures du matin. Voilà, vous savez tout !