Resident Evil Village : Capcom essaie de sortir le jeu sur PS4 et Xbox One, "sans faire de promesse"

Depuis qu'il est annoncé, Resident Evil Village a toujours été présenté comme un jeu purement next-gen, uniquement prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. D'ailleurs, Capcom en avait expliqué les raisons : l'architecture ambitieuse du jeu, se déroulant dans un village et un château gigantesques, demandait trop de ressources pour proposer une aventure potable sur PS4 et Xbox One. Pourtant, il se pourrait bien que la firme d'Osaka revienne sur sa décision...En effet, lors du TGS 2020 qui vient tout juste de débuter (dans une édition digitale, bien entendu), Capcom a tenu une petite présentation durant laquelle il a confirmé... travailler à porter "l'expérience sur Xbox One et PS4". "Nous sommes en train de nous pencher dessus mais nous ne pouvons pas faire de promesses."Évidemment, Capcom a également précisé qu'il faisait de son mieux pour apporter un survival-horror digne de ce nom sur les consoles actuelles, si cela se concrétisait bien. On lui fait confiance.Sans ça, Resident Evil Village fera l'objet d'une conférence de deux heures dimanche, à partir de 14h40. Le rendez-vous est pris.