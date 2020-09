Resident Evil Village: 2h de présentation prévues au TGS 2020, l'horreur reprend

Le dernier showcase de Sony dédié à la PS5 a permis de mettre une nouvelle fois en avant Resident Evil Village, nouvel épisode ambitieux de l'iconique saga, au travers d'un deuxième trailer glacial. Pas de doute, le FPS horrifique captive désormais toute notre attention grâce à son ambiance oppressante et intrigante dans laquelle il nous tarde de nous immiscer : en attendant patiemment sa sortie en 2021, Capcom nous fera tout de même l'honneur d'une présentation en bonne et due forme... très bientôt.Car cette semaine se tiendra le Tokyo Game Show 2020 - en édition digitale, coronavirus oblige - et oui, Resident Evil Village y tiendra une place de premier choix.Sans ça, il y a fort à parier que survival-horror ne laisse passer d'autres infos à son sujet pendant la durée de l'événement japonais : autant vous dire que l'on sera à l'affût du moindre détail.