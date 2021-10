Resident Evil Welcome to Racoon City : 2 trailers, officiel et alternatif du reboot, ça sent le low budget

Après avoir fait du teasing sur les réseaux sociaux ces derniers mois, Sony Pictures lève enfin le voile sur le tout premier trailer de Resident Evil : Welcome to Raccon City, qui n'est autre que le reboot cinématographique adapté des jeux vidéo du même nom. Le film est particulièrement attendu pour les fans, puisque ces 15 dernières années, Paul WS Anderson et son épouse Milla Jovovich ont saccagé la licence avec des épisodes d'une qualité discutable et surtout qui n'ont rien à voir avec le titre de Capcom. Mais le nouveau réalisateur, Johannes Roberts, à qui l'on doit 47 Meters Down, a promis une relecture fidèle des jeux vidéo, au point même de reprendre certaines séquences à la lettre. Si l'intention semble être là, le résultat n'est malheureusement pas encore à la hauteur d'un grand film hollywoodien. On est en effet plus proche du nanar low budget, limite fan film (no offense), que d'un film qui a été produit avec soin. Entre les acteurs de seconde zone à l'acting très 90's, la photo franchement pas terrible, le maquillage et les prothèses un peu trop marqués latex et les effets spéciaux bien cheaps, on a de gros doutes quant au résultat final.







Ah oui, autre détail qui risque de faire tiquer les fans de la série : l'acteur qui campe le rôle de Leon, qui donne plus l'impression d'être un D'Artagnan échappé des 3 Mousquetaires que du Leon S. Kennedy qu'on a l'habitude de voir. Cela dit, si la bande annonce officielle respire le nanar 90's à plein nez avec un montage poussif, le trailer alternatif offre une vision différente. Plus sobre et plus horrifique, cette seconde bande annonce a au moins le mérite de faire son petit effet.