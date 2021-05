Resident Evil Re:Verse : le multi de Resident Village repoussé, pas de version next-gen au programme

Si Resident Evil Re:Verse sera bien un stand-alone, celui-ci était présenté comme le multijoueur devant accompagner la sortie de Resident Evil Village (un jeu solo, donc, inutile de le rappeler) le 7 mai prochain. Hélas, sans doute suite aux retours de la récente bêta organisée, Capcom s'est finalement prononcée et la sentence ne réjouira pas les fans :Notons que le soft sera toujours offert aux possesseurs de Village.Autre précision particulièrement importante :, les seules prévues par Capcom en plus, bien sûr, de la mouture PC. On espère évidemment que la rétrocompatibilité des machines permettra une meilleure résolution et un meilleur framerate.Pour rappel, Resident Evil Re:Verse est un jeu uniquement multi - entre quatre et six joueurs - permettant d'incarner la plupart des grandes icônes de la saga horrifique, gentils ou méchants, dans un style cell-shading inspiré des comics. On espère que le résultat sera plus affiné que Resident Evil Resistance, la partie multijoueur du remake Resident Evil 3, qui a connu un sacré bide communautaire.