Resident Evil Re:Verse : le multi de Resident Evil Village tient enfin sa date de sortie

Resident Evil Re:Verse sortira le 28 octobre prochain sur Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, Stadia et PC. C'est en effet ce que l'on a appris durant le Capcom Showcase de cette nuit, sachant que c'est à cette même date qu'arrivera Resident Evil Village : Gold Edition et tous les bonus qu'il contiendra, à savoir l'extension "Les ombres de Rose", le mode "Mercenaires" plus étoffé, et la possibilité de (re)découvrir l'aventure principale à la troisième personne dans la peau d'Ethan Winters.Pour mémoire, à l'origine, Resident Evil Re:Verse devait sortir en même temps que Resident Evil Village, mais Capcom avait finalement pris la décision de repousser sa sortie, sans doute en raison des nombreux soucis techniques remontés lors des différents tests. Sa récente classification sur Stadia par le PEGI laissait penser que les choses allaient bouger. C'est désormais chose faite.