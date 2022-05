Resident Evil Re:Verse : le multi de Resident Evil Village refait surface, le jeu bientôt disponible ?

Le player Dailymotion est en train de se charger...

Capcom serait-il sur le point de communiquer une nouvelle date de sortie pour Resident Evil Re:Verse ? C'est en tout cas la question que se posent les adeptes de Resident Evil Village qui, jusqu'à présent, n'ont eu droit qu'à une campagne solo, aussi excellente soit-elle. En fait, nos confrères de Gematsu ont remarqué que le jeu avait récemment été classifié sur Stadia (PEGI), alors qu'il l'est déjà sur PC, Xbox One et PS4 depuis plus d'un an maintenant. Le fait que Resident Evil Re:Verse donne signe de vie laisse supposer que Capcom pourrait bientôt reprendre les affaires, même si rien n'a encore été officialisé.Bien que vous le sachiez sans doute déjà, on rappelle qu'à l'origine, ce mode multijoueur était pressenti pour débarquer la même année que Resident Evil Village avant d'être repoussé à l'été suivant, puis à 2022. Si l'éditeur japonais s'est simplement contenté de dire que ce laps de temps supplémentaire permettrait aux équipes de peaufiner le gameplay et de proposer aux fans une expérience à la hauteur, nul doute que les multiples soucis techniques dont les bêtas déployées l'an passé ont fait l'objet ont refroidi tout le monde. On espère que la prochaine tentative sera la bonne.