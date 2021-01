Resident Evil Re:Verse : un mode multi avec des graphismes en cel-shading, infos et trailer

Si le Resident Evil Showcase du jeudi 21 janvier 2021 nous a permis de connaître la date de sortie de Resident Evil Village, il a aussi permis de révéler l'existence d'un mode multijoueur qui accompagnera le jeu. A cette même date de sortie du 7 mai 2021, il sera donc possible de s'affronter jusqu'à 6 joueurs grâce à ce Resident Evil Re:Verse. La particularité de ce multi, c'est de proposer déjà un rendu proche du cel-shading, une approche particulière de la part de Capcom qui souhaite peut-être détendre l'atmosphère généralement angoissante de sa série. L'idée est en effet de s'affronter entre 4 et 6 joueurs dans la peau des personnages iconiques de la série (Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Ada Wong, Claire Redfield), mais aussi des protagonistes du bestiaire tels que Jack Baker, le Nemesis, Hunk, le Tyrant et bien d'autres encore. Histoire de rester dans l'hommage le plus total, les environnements qui ont été façonnés sont évidemment issus du folklore Resident Evil, avec des lieux eux aussi bien connus des fans de la série. Les modes de jeu n'ont pas encore été détaillés, mais on peut d'ores et déjà se délecter de ces screenshots et du premier trailer, plutôt court et timide d'ailleurs.