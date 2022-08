Resident Evil : Netflix annule déjà sa série télé, il n'y aura pas de Saison 2

A special thank you to all the fans who watched #ResidentEvilNetflix, the showrunners, my castmates, executives and more. We worked our asses off and had a great time. pic.twitter.com/A98aQVuA7t — Lance Reddick (@lancereddick) 27 août 2022

Sortie sur Netflix le 14 juillet dernier, la série Resident Evil n'aura finalement pas trouvé son public et ce malgré son démarage à 73,3 millions d'heures visionnées et une Saison 4 de Stranger Things lancées quelques jours plus tôt. Il faut dire que la série a vite dégringolé niveau audience avec des performances décevantes, ce qui lui a valu d'être éjecté du Top 10 en l'espace de 3 semaines. A cela il faut ajouter les critiques assassines et ses 55% de moyenne sur le site Rotten Tomatoes qui a sans doute convaincu Netflix de ne pas produire de Saison 2 malgré les annonces des créateurs. Ces derniers ont d'ailleurs publié une vidéo sur leur compte Instagram, sous-titrant le message par la légende suivante : "Effets secondaires indésirables". De son côté, l'acteur Lance Reddick, qui joue le personnage d'Albert Wesker, s'est fendu d'un message vidéo sur son compte Twitter pour remercier les fans de leur soutien. On avait pu voir l'acteur prêter ses traites et sa performance capture dans Quantum Break et plus récemmenrt Horizon 2 Forbidden West. Il est aussi aux côté de Keanu Reeves dans la saga John Wick. Quant à Ella Balinska, qui joue Jade Wesker dans la série Resident Evil, on le retrouvera dans le rôle de Frey Holland dans le jeu Forspoken de Square Enix. Pas sûr que le jeu trouve son public non plus, compte-tenu des mauvais retours...