Resident Evil : souhaitez-vous un autre remake ? Capcom prend la température auprès des joueurs

Si les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur Resident Evil 8, qui semblerait-il pourrait bien changer la donne , beaucoup espèrent que Capcom livrera un remake d'un autre jeu de la saga, Code Veronica en tête de liste. Histoire de tâter le terrain, la firme japonaise vient tout juste de lancer un sondage en ligne dans laquelle elle pose de nombreuses questions sur Resident Evil 3 : si cela s'apparente à une enquête de satisfaction, l'entreprise en profite tout de même pour demander à sa communauté si une autre refonte du même genre l'intéresserait... et à quel degré. La même interrogation est posée pour un hypothétique Resident Evil 8.Sans en dire plus, la société semble donc confirmer sa volonté de vouloir réutiliser sa franchise horrifique sur tous les fronts. On notera que dernièrement, le co-fondateur et ex-PDG de PlatinumGames (Bayonetta, Astral Chain), à la tête du studio M-Tow ayant travaillé en tant que support sur Resident Evil 3 2020, était au centre de bruits de couloir affirmant qu'il planchait sur "un remake de plus grosse ampleur pour Capcom". L'histoire ne dit cependant pas quelle saga est concernée...