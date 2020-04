Resident Evil 8 : le plein de nouvelles rumeurs, ça commence à devenir sérieux

Il faut croire que l’insider AestheticGamer a des contacts bien placés chez Capcom. En effet, à chaque fois qu’il lâche des rumeurs concernant Resident Evil, elles sont souvent vérifiées par la suite. Voilà pourquoi les fans de la série tendent l’oreille dès qu’il prend la parole, surtout lorsque les bruits de couloir portent sur Resident Evil 8. D’après le bonhomme donc, de grosses informations vont fuiter dans le courant du mois, un leak dont il ne sera pas l’initiateur a priori. Malgré tout, il précise qu’à l’origine, deux épisodes étaient bel et bien en développement : Resident Evil 8 et Resident Evil Revelations 3.



Capcom ne souhaitant pas que l’écart entre Resident Evil 7 (qui date de 2017) et sa suite soit trop grand, et les retours sur Resident Evil Revelations 3 étant particulièrement élogieux en interne, la direction aurait décidé que Resident Evil Revelations 3 serait finalement Resident Evil 8. L’autre projet, quant à lui, aurait été mis en stand-by. « Les fuites qui évoquaient des loups-garous et la présence d’Ethan [le héros de Resident Evil 7, ndlr] dans un village enneigé sont 100% vraies, mais plus d’actualité, assure-t-il sur Twitter. De gros changements ont été faits pour que le jeu soit canonique, qu’il s’agisse de l’histoire, des personnages, etc. Tout ce dont vous avez entendu parler risque de ne pas figurer dans la version finale du jeu, même si certains éléments demeureront. »







Il poursuit : « Comme je l’ai dit auparavant, il s’agira d’un jeu cross-gen qui devrait être dévoilé dans les prochains mois. La vue sera subjective, et beaucoup de puristes vont sans doute détester cet épisode car il représente un tournant au niveau du scénario, ou encore des ennemis. Les hallucinations, l’occultisme, la démence, le fait de ne pas croire les autres sont les grosses thématiques abordées dans le jeu. Le reste sera dévoilé ce mois-ci, mais sachez que je suis terriblement enthousiasmé par le jeu. Je conseille les gens d’être ouverts d’esprit, les personnes qui y ont joué le trouvent dingue. Ce sera très vraisemblablement un excellent jeu. »



Selon les confidences d’AestheticGamer, le développement de Resident Evil Revelations 3 était bouclé à 95%, et le « convertir » en Resident Evil 8 aurait nécessité un an de travail supplémentaire. Par ailleurs, il affirme que Resident Evil 8 devait être officialisé à l’E3 2020, mais compte tenu que le salon a été annulé en raison du coronavirus, il ignore quand Capcom fera l’annonce. Il ne sait pas non plus si Ethan et Chris seront les personnages principaux du jeu, les dernières informations qu’il a obtenues indiquant qu’ils avaient « changé ». « Ca signifie peut-être que leur look a été modifié », suggère-t-il.







Il insiste aussi sur le fait que même si les hallucinations et l’occultisme sont des thèmes qui font penser à Silent Hill, Resident Evil 8 ne ressemblera pas du tout au jeu de Konami. « Dans l’une des séquences de gameplay qui a fuité, le joueur se trouve dans un village avec plusieurs chemins menant vers un château, affirme-t-il. Bien évidemment, des créatures à l’apparence humaine, et des zombies équipés d’épées et de boucliers vous barrent la route. On peut également entendre le rire incessant d’une sorcière. Il n’est pas possible de la tuer, mais si vous lui tirez dessus, elle se transforme alors en une nuée d’insectes. »



Il continue : « Les adversaires sont si nombreux que vous êtes obligé de vous barricader dans le château, explique-t-il. Ce n’est pas du tout une phase d’horreur psychologique. En fait, le jeu est un mélange de scènes intenses et d’autres plus calmes. Il s’agira bien d’un Resident Evil, mais dans un style qui changera de ce que la série avait l’habitude de nous proposer jusqu’à présent. »

On ne sait pas pour vous, mais on a hâte d’en apprendre davantage sur Resident Evil 8 que Capcom a visiblement du mal à protéger des fuites.