Resident Evil 8 Village : château, loup-garou et sorcière, un premier trailer puissant sur PS5

Les nombreuses fuites qui parcouraient la toile au sujet de Resident Evil 8 avaient vu juste. Après des mois de rumeurs, le nouveau projet horrifique de Capcom s'est enfin dévoilé ce jeudi 11 juin : il s'appellera Resident Evil Village, sera à nouveau en vue à la première personne et s'installera dans un cadre d'épouvante qui changera particulièrement la donne par rapport aux précédents épisodes.On y incarnera Ethan, le héros de Resident Evil VII, plusieurs années après sa méchante mésaventure. Il s'en ira cette fois-ci combattre les organisations mystérieuses d'un village où l'occultisme semble omniprésent : surtout, un gigantesque château médiéval devrait être au cœur du level design pour une ambiance qui semble définitivement surnaturelle. Si l'on ne connait pas encore les détails du scénario, il est possible d'apercevoir dans ce premier trailer en 4K le logo d'Umbrella et même plusieurs ennemis qui pourraient bien être issus de leurs laboratoires : un loup-garou (on le verrait bien en tant que nemesis, tiens) et carrément... ce qui semble être une sorcière.Enfin, notons la présence de Chris Redfield qui s'inscrira encore sous une nouvelle apparence : nous avons décidément envie d'en savoir plus et prions pour que Capcom nous donne un peu de biscuit prochainement. Resident Evil Village (notez le chiffre romain "VIII" intégré dans le mot) arrivera en 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC via Steam. Bon visionnage.