Resident Evil Village : sur PS5, il n'y aura quasiment aucun temps de chargement

Décidément, Resident Evil 8 Village est au coeur de l'actualité, puisqu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne parle du prochain jeu des laboratoires Capcom. Quelques jours après le leak de la fin du jeu, puis le reveal de la taille de Lady Dimitrescu (2.9 mètres, on le rappelle), voilà qu'on vient d'apprendre que la version PS5 profitera des nouvelles capacités de la console next gen' de Sony. Cela se traduira une fois le jeu lancé par des temps de chargement quasi inexistants. C'est du moins ce que Pete Fabiano, l'un des producteurs du jeu, l' affirmé lors d'interview accordée à PlayStation Magasine UK. Grâce au SSD magique de la PS5, ces loadings inexistants favoriseront cette sensation d'immersion la plus totale pour le joueur. Mais ce n'est pas tout, puisque Resident Evil 8 Village exploitera le Tempest 3D AudioTech de la PS5 à 100%, ce qui permettra au son de sortir de tous les côtés, et là encore donner au joueur d'être plongé littéralement au coeur de l'action. La DualSense sera aussi mise à contribution grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives. Enfin, histoire de teaser un peu plus, Pete Fabiano précise que la durée de vie du jeu sera plus imposante que celle de Resident Evil 7 qui se terminait en une douzaine d'heures de jeu. Il explique que la durée peut augmenter sensiblement selon la difficulté choisie, mais aussi l'envie ou non d'explorer le jeu. Un classique quoi.