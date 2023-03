Resident Evil 4 Remake : suite au bad buzz, la pluie dans le jeu sera retravaillée, le producteur s'explique

Rappelez-vous, il y a un mois et demi, le magazine Game Informer était parti à Osaka, dans les locaux de Capcom, pour découvrir en exclusivité une nouvelle portion du jeu à laquelle ils avaient pu jouer. Il s'agissait du Chapitre 5 où Leon S. Kennedy se retrouve accompagné d'Ashley, la fille du Président. La majeure partie de la scène se déroulait en extérieur lors d'une pluie battante et le résultat a choqué de nombreux joueurs, qui ont vivement critiqué le rendu. Il faut dire que non seulement la pluie était sacrément mal faite, mais en plus, elle réduisait la visibilité et la lisibilité de l'action, rappelant la pluie de la version remastérisée de GTA The Trilogy, elle aussi vivement critiquée à sa sortie. Un mécontentement qui a d'ailleurs été entendu par l'équipe de développement, puisque le producteur du jeu, Hirabayashi Yoshiaki, a confirmé que le rendu de la pluie est en cours de changement et que la nouvelle version sera déployée avec le patch day one. C'est en effet à nos confrères de Press Start que l'homme a fait part des ajustements pour éviter de perdre quelques points de crédibilité au moment de la sortie du jeu. En revanche, il sera trop tard pour les tests déjà en cours dans les rédactions de jeux vidéo.

La sortie de Resident Evil 4 Remake est attendue pour le 24 mars 2023 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et PS4. Pas de version Xbox One, mais ce n'est pas un scoop.