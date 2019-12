Resident Evil 3 : la configuration minimale sur PC annoncée, c'est l'heure de vérité

OS : Windows 7/8.1/10 (64 bits)

Windows 7/8.1/10 (64 bits) Processeur : Intel Core i5 - 4460 / AMD FX-6300

Intel Core i5 - 4460 AMD FX-6300 RAM : 8 Go

8 Go Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x

NVIDIA GeForce GTX 760 AMD Radeon R7 260x DirectX : Version 11

Tout fraîchement annoncé, Resident Evil 3 ne perd pas de temps : on sait déjà qu'il sortira le 3 avril 2020 (soit un peu plus d'un an après l'excellent remake du 2) et que l'aventure s'annonce très certainement exquise. D'ailleurs, Capcom commence déjà à préparer le terrain, d'abord avec une bien belle édition collector puis en dévoilant la configuration minimale pour faire tourner le jeu sur PC. Ainsi, le titre ne demandera pas plus que son prédécesseur, les deux étant assez similaires et tournant sur le très fluide RE Engine, ayant également servi à Devil May Cry 5.