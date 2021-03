Reggie Fils-Aimé (ex-Nintendo USA) démissionne déjà de chez Gamestop !

GameStop et Reggis Fils-Aimé, c'est (déjà) fini. Business man au flair indéniable, ce dernier avait fait une carrière sacrément prolifique chez Nintendo avec une ascension remarquable, siégeant vite au poste de président de la branche américaine. Après des années de service, il est rapidement devenu l'une des facettes publiques principales de Big N : autant dire que son départ de la firme japonaise, il y a deux ans, en a surpris plus d'un. En mars 2020, on apprenait que Reggie Fils-Aimé rejoignait finalement le conseil d'administration de GameStop, l'iconique plateforme de ventes de jeux vidéo, possédant notamment tous nos charmants Micromania.



Croyez-le ou non, son passage chez l'enseigne américaine n'aura été que de courte durée puisque son départ vient tout juste d'être officialisé : après seulement un an dans les locaux, Fils-Aimé s'en ira donc vers d'autres horizons en juin prochain. Aucune autre explication n'est donnée mais, en revanche, on apprend que Bill Simon et J.K Symancyk, qui ont rejoint la direction de GameStop en même temps, viennent également d'opter pour la sortie.



Certainement placés chez GameStop pour redresser la situation grâce à leur expertise du Dixième Art - le jeu vidéo physique, ce n'est plus trop ça depuis quelques années - leur départ semble indiquer que tout va définitivement mal pour le célèbre revendeur. Suffisamment pour qu'il perde trois de ses têtes pensantes en même temps, une année seulement après leur arrivée. Nul doute que la terrible crise du coronavirus a précipité la chute, accélérant diablement la vente de jeux digitaux. Outch...