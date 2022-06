Realme : le GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition arrive en France, tout ce qu'il faut savoir

GT NEO 3 150W, GT NEO 3 80W, GT NEO 3T et GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition)

Pour ce qui est de l'écran, on a droit à une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +, sans oublier le

Il y a quelques jours , nous nous demandions quand Realme se déciderait à commercialiser ses GT NEO 3 (en France. Aujourd'hui, le fabricant chinois nous a fait parvenir un communiqué officiel dans lequel il détaille ses plans pour l'Hexagone. On rappelle que ce qui caractérise cette gamme en premier lieu, c'est "la charge Ultradart de 150W, permettant une charge de 50% en 5 minutes". On nous signale également la présence de "38 couches de protection et une puce de sécurité de charge MCU dédiée", ce qui permet à l'appareil d'offrir un haut niveau de sécurité - le système Safe Fast-Charge est certifié par TÜV Rheinland. "En outre, le realme GT NEO 3 possède une capacité de batterie d'au moins 80 % après 1600 cycles complets de charge et de décharge, soit le double de la norme industrielle, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie", est-il précisé par ailleurs.Équipé de la plate-forme mobile Dimensity 8100, le GT NEO 3 est également "doté de quatre cœurs CortexA78 cadencés à 2,85 GHz ainsi que de quatre cœurs CortexA55 cadencés à 2,0 GHz, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du processeur et d'atteindre une vitesse impressionnante et stable de 90 images par seconde."taux de rafraîchissement de 120 Hz et la certification HDR 10+. Côté photo, "la caméra principale est équipée du capteur Sony IMX 766 doté d’une résolution de 50 MP. Les deux autres caméras se composent d’un objectif ultra-large d’une résolution de 8 MP et d’un objectif macro d’une résolution de 2 MP." Maintenant que nous avons fait un rapide des caractéristiques du GT NEO 3, passons aux prix et aux dates.

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3 version 150W

Le realme GT NEO 3 version 150W (12GO+256GO) sera disponible dès le 15 juin sur le site de realme, Amazon et les principaux revendeurs au prix de 699.99 euros

En exclusivité le 9 juin sur le site de realme et Amazon à l'occasion des Flash Sales pendant seulement 24h au prix exceptionnel de 649,99 euros (au lieu de 699,99 euros).

En early bird du 15 au 22 juin, le GT NEO 3 version 150W (12GO+256GO) bénéficiera également d'une promotion sur le site de realme et Amazon au prix exceptionnel de 649,99 euros (au lieu de 699,99 euros)

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3 version 80W

Le realme GT NEO 3 version 80W (8GO+256GO) sera disponible dès le 15 juin sur le site de realme, Amazon et les principaux revendeurs au prix de 599.99 euros

En exclusivité le 9 juin sur le site de realme et Amazon à l'occasion des Flash Sales pendant seulement 24h au prix exceptionnel de 549,99 euros (au lieu de 599,99 euros) avec en plus des Buds Air 3 Nitro Blue offert.

En early bird du 15 au 22 juin, le GT NEO 3 version 80W (8GO+256GO) bénéficiera également d'une promotion sur le site de realme et Amazon au prix exceptionnel de 549,99 euros (au lieu de 699,99 euros) avec en plus des Buds Air 3 Nitro Blue offert.

Prix et disponibilités des Buds Air 3 Nitro Blue

Les Buds Air 3 Nitro Blue seront disponible dès le 15 juin sur le site de realme, Amazon et les principaux revendeurs au prix de 99.99 euros.

le Snapdragon 870 5G en gujise de puce. En ce qui concerne l'écran, il "

Du côté du GT NEO 3T, on nous annonce une charge à 50% en 12 minutes ainsi quedispose d'un écran AMOLED E4 de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full-HD+. En outre, le GT NEO 3T a une luminosité maximale de 1300nit, permettant aux utilisateurs de profiter de leur téléphone même sous la lumière directe du soleil. Comme le GT NEO 3, le GT NEO 3T arbore un triple appareil photo AI, à savoir un appareil photo primaire de 64 Mpx, un objectif ultra-large de 119° et un objectif macro de 4 cm. Le smartphone est également équipé du mode Street Photography, l'une des récentes innovations de realme en matière d'appareil photo."

Prix et disponibilités du realme GT NEO 3T

Le realme GT NEO 3T (12GO+256GO) et GT NEO 3T (8GO+128GO) seront disponibles dès le 15 juin sur le site de realme, Amazon et les principaux revendeurs au prix de 469.99 euros pour la version 12GO+256GO et 429.99 euros pour la version 12GO+128GO.

En exclusivité le 9 juin sur le site de realme et Amazon à l'occasion des Flash Sales pendant seulement 24h au prix exceptionnel de 429,99 euros (au lieu de 469,99 euros) pour la version 12GO+256GO et 399,99 euros (au lieu de 429,99 euros) pour la version 12GO+128GO.

En Early Bird du 15 au 22 juin, le GT NEO 3T (12GO+256GO) et GT NEO 3T (8GO+128GO) bénéficieront également d'une promotion sur le site de realme au prix exceptionnel de 429,99 euros (au lieu de 469,99 euros) pour la version 12GO+256GO et 399,99 euros (au lieu de 429,99 euros) pour la version 12GO+128GO. Et sur Amazon seulement pour le GT NEO 3T (12GO+256GO) au prix exceptionnel de 429,99 euros (au lieu de 469,99 euros).



Enfin, il y a le GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. "Le téléphone est équipé de fonds d'écran personnalisés, d'un nouveau design inspiré des personnages culte de l'anime, d'icônes personnalisées et d'un esprit de combat au cœur de chaque appareil. Aucun détail n'a été négligé", est-il indiqué.



