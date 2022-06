Realme : le GT Neo 3 aux couleurs de Naruto avec un packaging en forme de rouleau

Arrivée en France en 2019, la marque Realme s'est rapidement imposée sur le marché hexagonal. Il faut dire qu'elle a réussi à prendre la place de Xiaomi quand il est question de téléphone avec un très bon rapport-qualité prix. Avec des gammes qui s'enrichissent et des versions qui séduisent de plus en plus les amateurs de pop culture, la marque a réussi à se faire connaître d'un autre public avec son édition Dragon Ball Z sortie il y a un peu plus d'un an. Face au succès de ce téléphone GT Neo 2 Dragon Ball Z Edition, Realme a décidé de réitérer l'exploit et nous annonce l'arrivée du GT Neo 3 Naruto Edition. L'appareil vient d'être lancé en Chine au prix de 395€ avec (12GB+256GB) et va débarquer prochainement en France. Avec l'expérience acquise avec l'édition DBZ, Realme est allé plus loin dans le côté design du téléphone pour Naruto, avec un design qui reprend la célèbre tenue du ninja de Konoha. L'orange sur la coque est évidemment la couleur principale, mais elle est accompagnée d'un gris métalliqe, d'un noir mat et du logo en fourme de tourbillon qui lui octroient un style assez marqué.

Mieux, en regardant de plus près, on s'aperçoit que le dos métallique présente notamment des motifs qui rappellent le bandeau de Naruto, avec en prime des bandes brillantes qui font référence aux traits présents sur le visage de Naruto. Mais ce n'est pas tout, le packaging a lui aussi bénéficié d'un soin tout particulier avec une boîte qui reprend tout simplement la forme des rouleaux ninja qu'on voit dans le manga et l'animé. On retrouve également un outil en forme du logo du village de Konoha pour ouvrir le tiroir SIM de l’appareil, des étuis de téléphone personnalisés, des fonds d’écran HD et une batterie portable realme 3 Pro 33W Fast Charging 10,000 mAh. De quoi satisfaire les plus grands collectionneurs et bien sûr les fans de Naruto. Cerise sur le cake, le GT Neo 3 Naruto Edition présente également une autre caractéristique qui est une animation de charge dès lors que le téléphone est branché sur secteur. En gros, l’interface utilisateur affiche Naruto déclenchant son fameux Rasengan et les cinq éléments de base lorsque la batterie de 4500 mAh est en cours de charge.





Autrement, côté performances, le GT NEO 3 Naruto Edition est doté de la technologie de charge rapide UltraDart 150W, avec la promesse de recharger sa batterie de 0% à 50% en 5 minutes. C'est également un téléphone qui est bâti pour le jeu vidéo, pusiqu'il abrite le le SoC Dimensity 8100 et peut ainsi proposer des jeux en 90fps. On espère que son prix en France restera identique à celui de la Chine, soit 395€...