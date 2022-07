Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition : il sort aujourd'hui en France, des photos du smartphone sur Namek !

Après des mois d'attente, le realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition est enfin disponible en France. Un soulagement pour les fans de Son Goku qui attendent l'arrivée de l'appareil depuis qu'il a été commercialisé en Chine en janvier dernier. Bâti sur la base du GT Neo 3T classique, le téléphone est doté du processeur Snapdragon 870 5G, qui permet de jouer avec un framerate élevé. Son autre particularité, c'est d'être équipé du SuperDart de 80W et d'une batterie de 5000mAh, capable de se recharger de 50% en seulement 12 minutes. Les utilisateurs qui aiment le confort visuel apprécieront aussi la taille de l'écran, 6.62 pouces, avec en prime un affichage E4 AMOLED, d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'une résolution Full-HD+. Le realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition possède également une luminosité allant jusqu’à 1300nit, ce qui permet de profiter du téléphone même sous la lumière directe du soleil. Côté appareil photo, le smartphone n'a pas à rougir face à la concurrence, puisqu'il possède une triple caméra AI, avec un objectif principal de 64MP, un objectif ultra-large de 119° et un objectif macro 4cm. Le realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition (8 Go + 256 Go) est disponible à l'achat dès maintenant sur le site officiel de realme au prix de 499,99€.