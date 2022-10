realme C33 : le smartphone design à moins de 200€ qui fait de belles photos arrive en France

3279 mAh, à titre de comparaison. Dernier point, le realme C33 est équipé

Dans le marché très concurrentiel des smartphones, un fabricant est en train de se démarquer : realme. Très populaire en Asie et en Inde, l'ancienne filiale de la marque Oppo est en train de se faire connaître en Occident pour ses prix compétitifs, mais aussi pour ses deux modèles de téléphone collector aux couleurs de Dragon Ball Z et de Naruto , que nous avons pu vous présenter il y a quelques mois. Le 1er novembre prochain, on pourra compter sur le realme C33, un entrée de gamme à moins de 200€ dont l'objectif est de proposer un appareil photo de bien meilleure qualité. Afin de se démarquer de ses petits frères que sont les C30, C31 et C35, tout en gardant un prix ultra abordable, le C33 sera équipé d’un appareil arrière de 50 Mpx, ce qui devrait permettre de faire des clichés plus nets que les autres modèles. Grâce à la fonction d’optimisation des scènes à contre-jours et des zones de surexposition, le realme C33 permet également d'obtenir des images à contre-jour ou en surexposition plus équilibrées et plus nettes également. Il est également précisé que grâce à la technologie de suppression améliorée des halos lumineux, le realme C33 est capable de capturer plus de détails dans les zones très lumineuses, tout en bénéficiant d’un différentiel de luminosité étendu afin de produire des images plus dynamiques. Plusieurs modes logiciels sont évidemment intégrés à l'appareil, comme les Mode 50 MP, Mode Beauté, Filtre, HDR, Panoramique, Portrait, Time-lapse, Expert, Super Nuit et bien d’autres. Enfin, sachez que le capteur sera capable de faire tourner des vidéos en 1080p et 30 images par secondes.Concernant son design, le realme C33 reprend les habitudes du constructeur qui a prouvé à de nombreuses reprises que bas prix peut tout de même signifier qualité dans les matériaux. On sait que l'appareil sera doté d'un cerclage métallique à angle droit, ce qui lui confère une certaine élégance et robusesse. Le boîtier fait quant à lui 8,3 mm d’épaisseur, est doté de la finition Boundless Sea, et est composé d'un matériau composite 2D alliant polycarbonate (PC) et polyméthacrylate de méthyle (PMMA). L'autre particularité, c'est que le boîtier possède des qualités de diffusion de la lumière qui produisent un effet translucide, comme on peut le voir dans certaines vidéos unboxing dans les pays qui ont déjà commercialisé l'appareil. Quant à l'autonime du C33, sachez que la batterie embarquée est de 5 000 mAh, soit bien supérieur aux derniers modèles d'iPhone 14 et sond’un processeur Unisoc T612 doté d'une architecture à huit cœurs, ce qui lui a permis d'obtenir un score de 221 253 sur AnTuTu benchmark. Le C33 peut donc s'utiliser en usage classique, mais aussi faire tourner du jeu vidéo facilement.