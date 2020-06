Ratchet & Clank Rift Apart : les développeurs expliquent ce que la PS5 va apporter au jeu

Marcus Smith. Il est incroyablement rapide. Il nous permet de créer des mondes et de propulser les joueurs d'un endroit à un autre de façon quasi instantanée. [...] Tout en jouant, les niveaux se chargent à une telle vitesse que l'on a du mal à imaginer que c'est quelque chose que vous n'étiez pas en mesure de faire auparavant, car cela se fait de manière tout à fait naturelle. Les temps de chargement ont disparu il y a longtemps. Maintenant, place à l'excitation et aux nouvelles aventures."

Qu'il s'agisse des constructeurs, des éditeurs ou des studios, tous sont d'accord sur un point concernant la next-gen : les avantages qu'elle procure par rapport à la génération actuelle sont, pour le moment, difficilement palpables. Voilà pourquoi les développeurs s'efforcent de détailler ce que vont changer les machines de demain, comme en témoigne la dernière vidéo consacrée à Ratchet & Clank : Rift Apart. Annoncé il y a peu , le jeu va bien évidemment exploiter pleinement les capacités de la PS5, à commencer par le SSD."C'est un jeu qui repose sur des failles dimensionnelles, et ça n'aurait jamais été possible sans le SSD de la PS5, assure le directeur créatifEn toute logique, Marcus Smith ne tarit pas d'éloges à l'égard de la DualSense. "C'est une manette faite sur mesure pour Ratchet & Clank : Rift Apart, souligne-t-il. Le retour haptique lorsque vous utilisez les armes renforce cette impression de puissance, et permet également de savoir comment chacune d'elle se comporte. Par exemple, il y a l'Enforcer qui est une sorte de fusil de chasse à double canon, et qui exploite les gâchettes adaptatives. Lorsque vous pressez la détente à mi-course, vous tirez un coup, mais si vous appuyez complètement, deux balles partiront. En fait, vous pouvez sentir la différence au niveau de la tension, et c'est ce qui renforce l'immersion et ce sentiment de puissance avec les armes." Enfin, le directeur créatif ajoute que l'audio 3D sera également mis à contribution.A l'heure actuelle, aucune date de sortie n'a été communiquée pour Ratchet & Clank : Rift Apart.