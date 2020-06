Ratchet & Clank Rift Apart : il y a aura un tout nouveau personnage jouable, c'est officiel !

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG — Insomniac Games (@insomniacgames) 16 juin 2020

Quatre ans après un reboot savoureux mais loin d'être exceptionnel, Ratchet & Clank sont enfin de retour avec une aventure inédite et franchement prometteuse... et sur PlayStation 5, s'il vous plaît. Très clairement, Rift Apart fut l'une des plus grosses sensations du show PS5 de jeudi soir : il faut dire que le jeu est beau comme un diable et tire évidemment sur la corde nostalgique de toute une communauté. Et cette fois-ci, Insomniac Games semble bien décidé à changer la donne.En plus d'un tas de paramètres techniques affriolants comme du ray tracing, des temps de chargement inexistants, des effets de particule ultra-généreux et des environnements fouillés, le titre s'axera sur le jonglage entre les dimensions : Ratchet voyagera d'un univers à l'autre et... ne sera ainsi pas le seul personnage jouable. Et pour une fois, on ne parle pas de Clank mais bel et bien d'un tout autre protagoniste : la lombax (notez le féminin) aperçue en fin de trailer.On ne connait pas son nom, on ne sait même pas si elle s'avère l'alter-ego de Ratchet dans un monde parallèle, mais les développeurs californiens l'ont confirmé : on pourra bien l'incarner. Il faudra néanmoins patienter sagement pour avoir plus d'informations.Ratchet & Clank Rift Apart n'a pas de date de sortie mais pourrait bien débarquer au line-up de la PS5, prévue pour cette fin d'année. Ce serait un formidable atout, ne nous le cachons pas.