Ratchet & Clank Rift Apart : le développement est officiellement achevé, rendez-vous à la sortie

We’re pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C — Insomniac Games (@insomniacgames) 13 mai 2021

Cinq ans après un remake/reboot sympathique, Ratchet et Clank reviennent cette fois-ci dans la suite d'Into the Nexus, faisant ainsi partie intégrante du récit originel. Et pour ce faire, Sony n'y est pas allé de main morte en donnant les moyens à Insomniac Games de pondre un opus ambitieux et à la plastique magnifique. Une exclusivité PS5 qui devrait démontrer les capacités de la bête japonaise : d'ailleurs,Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui est une belle journée. Malgré la grisaille française incessante, les développeurs californiens viennent éclaircir le cœur des fans en témoignant d'une belle information :et que ce dernier peut désormais passer à la phase de production, plutôt primordiale quand on veut vendre un produit sur le marché physique. Pendant ce temps, on imagine qu'Insomniac Games s'attèlera à la concoction d'une mise à jour day one, comme le veut la tradition.Du coup, on rappelle queEt parce que l'on est gentil, voici de jolies séquences de jeu toutes fraîches dans une belle 4K. Prenez-en plein les yeux.