Ratchet & Clank Rift Apart : la DualSense de la PS5 sera utilisée à son meilleur

Alors que se pose la question de cross-gen pour le jeu God of War Ragnarok depuis hier, il est autre un autre titre qui souhaite faire la part belle à la PS5, à savoir Ratchet & Clank : Rift Apart, dont la sortie est toujours maintenue pour le courant de l'année 2021. Les développeurs d'Insomniac Games savent d'ailleurs que pour marquer le coup, ils doivent absolument tirer partie des fonctionnalités incroyables offertes par la DualSense, et ne pas réitérer le coup manque de Spider-Man Miles Morales, quasiment dépourvu de sensations sur la manette PS5. Les créateurs du jeu ont en parfaitement conscience et l'expliquent avec détails lors d'une interview avec nos confrères de GamesRadar+, où ils s'attardent sur l'usage des armes dans le jeu. C'est Marcus Smith, le directeur créatif du jeu, qui s'est laissé à quelques confidences croustillantes.

Ratchet & Clank : Rift Apart a été pensé dès le départ pour la PS5, et nous avons ainsi eu accès à une très large éventail d'outils techniques pour créer les armes du jeu, qui sont plus fidèles que jamais à la vision que nous en avons. Les joueurs peuvent s'attendre à des sensations d'impact incroyables : les gâchettes adaptatives offrent des fonctionnalités inédites pour chacune d'entre elles, tandis que les retours haptiques permettent d'exprimer leur différentes personnalités et procurent des sensations physiques.



Toujours pour détailler la prise en main de Ratchet & Clank : Rift Apart, Mike Daly, le game director du jeu, explique que les fonctionnalités de la DualSense permettent de différencier chaque arme dans les sensations émises au joueur.

Le Burst Pistol par exemple possède une visée précise si l'on appuie doucement (et que l'on ressente cette résistance) sur la gâchette, mais peut aussi déployer et augmenter les dégâts si on force sur la touche. On perdra alors en précision.

Au-delà de procurer des sensations pures et uniques, ces fonctionnalités - que Microsoft cherche visiblement à copier - donne une empreinte sensorielle à chacune de ces armes et permet de mieux immerger le joueur dans l'univers. Mieux, il peut même établir une stratégie par avance, de façon inconscience, grâce à ces nouvelles sensations. Il fallait en effet y penser...