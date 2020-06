Ratchet & Clank Rift Apart : il y aura d'anciennes planètes de la franchise, la nostalgie à l'honneur

Visit never-before-seen planets and see alternate dimension versions of old favorites. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/X1ZlrDym8e — Insomniac Games (@insomniacgames) 19 juin 2020

Après avoir exploré de nombreux concepts d'univers comme de gameplay, la saga Ratchet & Clank s'axera cette fois-ci sur les dimensions parallèles dans Rift Apart, un tout nouvel épisode conçu en exclusivité sur la PS5 : après un premier trailer fascinant et quelques extraits de gameplay, on sait donc que les univers collapseront, occasionnant ainsi la visite de mondes alternatifs comme celui dans lequel Ratchet... n'existe pas. Aujourd'hui, Insomniac Games se plaît à faire une petite précision : l'aventure nous emmènera sur des planètes inédites mais permettra également de redécouvrir d'anciens lieux cultes, parfois sous un nouveau jour.On nous promet ainsi "des dimensions alternatives" : il s'agirait donc d'un moyen particulièrement nostalgique de remettre certaines places ou certains personnages sur le devant de la scène. Cela ouvre également des possibilités fantasmagoriques pour de nombreux fans, qui imaginent alors notre Lombax atterrir dans Abriville ou se retrouver face aux Chimères de Resistance... Allez, l'espoir fait vivre.