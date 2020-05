Rainbow Six Siege : et si Sam Fisher (Splinter Cell) faisait partie des prochains opérateurs ?

Etant donné qu'Ubisoft ne semble pas pressé de faire revenir Splinter Cell, Sam Fisher pourrait-il sortir de sa retraite par le biais de Rainbow Six Siege ? En tout cas, Eric Tremblay, le producteur du jeu, estime que l'agent a la carrure pour figurer parmi les opérateurs. "Je suis un fan de Splinter Cell, je pense donc que Sam Fisher serait parfait", a-t-il confié à nos confrères de DualShockers , avant d'ajouter que Domingo Chavez, un personnage présent dans différents épisodes de la licence, pourrait également faire l'affaire. "Mais je ne pense pas que nous ayons les droits, a-t-il précisé au sujet de ce dernier. Quoi qu'il en soit, ça serait intéressant, je pense que ce sont les deux qui collent le mieux à l'univers du jeu".Interrogé lui aussi sur la possibilité de voir un personnage d'une autre série d'Ubisoft intégrer le casting de Rainbow Six Siege, Jean-Baptiste Halle (game designer) s'est montré plus énigmatique. "C'est une question intéressante, je pense même que je vais la transmettre aux équipes, a-t-il affirmé. En fait, je pense que dans notre catalogue, il existe plusieurs personnages qui pourraient figurer dans le roster. Gardez un oeil sur les prochains opérateurs qui arriveront cette année, peut-être que des protagonistes intéressants débarqueront. C'est tout ce que je peux dire pour le moment."Pour ajouter un peu plus de mystère, le dataminer Zer0Bytes_ a confié récemment sur Reddit avoir déniché dans le code du jeu des éléments faisant référence à Echelon 3, une organisation secrète de la NSA bien connue des fans de Splinter Cell. L'arrivée de l'opérateur encore inconnu serait prévue pour la Saison 3 ; or, lorsque l'on regarde la feuille de route dressée pour l'Année 5, on constate que c'est le logo de la société militaire privée Nightheaven qui y figure.Un coup d'épée dans l'eau ? Pas forcément, puisque Roy Del Valle a déclaré il y a peu à Windows Central que l'emblème de Nightheaven n'aurait pas dû être là et que les équipes étaient en train d'affiner les choses sur ce point. Bref, il y a encore matière à espérer pour Sam Fisher.