Rainbow Six Siege : le jeu aussi sur PS5 et Xbox Series X ? La réponse d'Ubisoft

Leroy Athanassof. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous serons présents dès leur lancement ; et en ce qui concerne Siege, l'objectif est qu'il soit prêt le jour J."



Lors de la même interview, le bonhomme a précisé qu'Ubisoft ne souhaitait pas diviser la communauté, ce qui explique pourquoi l'option cross-gen a été privilégiée. "Nous voulons que ceux qui achèteront une nouvelle console puissent continuer de jouer avec ceux qui n'auront pas sauté le pas", a-t-il indiqué. Mieux, l'éditeur français n'a pas renoncé au cross-play. "Là encore, c'est un sujet qui concerne plutôt Microsoft et Sony, a-t-il affirmé. Nous aimerions vraiment que les joueurs Xbox puissent affronter les joueurs PlayStation ; nous sommes prêts à le faire. J'espère que ça arrivera un jour car, comme je l'ai dit, c'est l'évolution de l'industrie qui veut ça, et rien ne peut l'empêcher. Ce n'est qu'une question de temps."



On croise les doigts pour qu'Ubisoft ne se contente pas d'enchaîner les portages sur Xbox Series X et PS5, et qu'il propose des jeux exploitant réellement les capacités des machines next-gen.



La nouvelle ne surprendra personne compte tenu de l'intérêt qu'Ubisoft porte aux nouvelles consoles, mais l'éditeur français a quand même fait savoir lors d'un entretien avec Windows Central que Rainbow Six Siege sortirait bien sur Xbox Series X et PS5. "Si je ne peux vous donner aucune date, c'est tout simplement parce qu'au final, ça dépend des constructeurs qui conçoivent les consoles next-gen, a expliqué le réalisateur du jeu,