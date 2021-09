Quantic Dream : le studio mené par David Cage sur un jeu Star Wars ? La folle rumeur likée par le studio français

Studio français de renom qu'on ne présente plus, Quantic Dream travaille sur son nouveau projet depuis la sortie de Detroit : Become Human, leur dernier jeu sorti en 2018 sur PS4 d'abord, avant d'atterrir sur PC l'année suivante, fin 2019. C'est d'ailleurs le plus gros succès commercial du studio mené par David Cage avec plus de 6 millions de copies vendues à travers le monde. Depuis, il s'en est passé des choses pour Quantic Dream, à commencer par la fin du partenariat exclusif avec PlayStation, l'entrée au capital du Chinois NetEase (à hauteur de 10 millions d'euros), l'édition de plusieurs jeux indé, mais aussi l'ouverture d'un nouveau studio à Montréal. En plus de toutes ces nouvelles activités, le studio planche forcément sur un nouveau jeu, gardé secré jusqu'à présent, mais qui semble être en développement depuis un peu moins de 2 ans.Et si Quantic Dream serait en train de travailler sur un nouveau jeu Star Wars ? C'est en effet la folle rumeur qui circule sur le web, initiée en premier lieu par Gautoz, ancien journaliste chez Gamekult, reconverti en streameur / YouTubeur depuis plusieurs mois. Très vite, un autre journaliste / insider, un certain Tom Henderson (qui travaille chez DualShockers) s'est emparé du sujet, donnant un écho un peu plus international à la rumeur. Lui aussi confirme ces bruits de couloir et précise même que Quantic Dream est à pied d'oeuvre depuis maintenant 18 mois. On aurait pu en rester là, mais le compte Twitter de Quantic Dream semble aller dans ce sens également, puisque ce dernier a liké un article qui faisait état de ce jeu Star Wars. Troll ou vérité à peine caché ? On attend plus que le studio se décide à communiquer dessus...