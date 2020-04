PS5 vs Xbox Series X : la différence de téraflops, un facteur déterminant ? Un développeur est sceptique

Matt Hargett qui n'oeuvre plus chez Sony Interactive Entertainment mais a participé à la conception de la PS5 en tant qu'ingénieur logiciel principal. Selon lui, la console est encore loin d'avoir livré tous ses secrets , et on peut imaginer que le constructeur japonais compte sur ces fonctionnalités non dévoilées pour faire la différence. L'histoire nous le dira.

Dans l'esprit d'un bon nombre de joueurs, les choses sont claires : la Xbox Series X est plus puissante que la PS5. Sur quoi se fondent-ils ? Tout simplement sur le nombre de téraflops : 12 pour la console de Microsoft, contre 10,28 pour celle de Sony Interactive Entertainment. Une comparaison réductrice dans le sens où d'autres facteurs doivent être pris en compte. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Marc-André Jutras, le directeur technique de Cradle Games, lors d'une interview accordée à GamingBolt "Honnêtement, je ne pense pas [que la différence de téraflops est un facteur déterminant, ndlr], a-t-il assuré. Le cas s'est déjà présenté avec les consoles précédentes, et du côté de PlayStation, ils ont toujours eu recours à des optimisations ainsi qu'à des accélérations matérielles spécifiques."Il ajoute : "Par rapport aux processeurs graphiques actuels : comment les téraflops sont-ils utilisés ? Y a-t-il des coeurs physiques dédiés ? Et le traitement audio, comment est-il géré ? Quid du réseau neuronal ? Et ne parlons même pas du ray tracing ! Peu importe que vous ayez le double de téraflops, serez-vous en mesure d'en exploiter ne serait-ce que la moitié ?"Un avis partagé par un certain nombre de personnes, dont