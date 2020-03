PS5 vs Xbox Series X : la console de Microsoft vraiment plus puissante ? Nouvelles révélations

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le reveal des specs de la PS5 la semaine dernière a mis Sony Interactive Entertainment dans une position délicate. En effet, les chiffres montrent que la console est moins puissante que la Xbox Series X, et même si le constructeur japonais estime que le SSD lui permettra de faire la différence, bon nombre d’observateurs estiment qu’il ne pourra pas à lui seul combler l’écart technique entre les deux machines. Ce matin, on vous relayait les dires de Jason Schreier à qui des développeurs auraient confirmé que la PS5 était bel et bien un monstre de puissance. Durant le même podcast, le journaliste de Kotaku en a remis une couche : non, la Xbox Series X n’est pas plus puissante que la PS5.



« Il faut que les choses soient claires, a-t-il assuré. De ce que m’ont confié les gens qui travaillent sur ces consoles, la Xbox Series X n’est pas plus puissante que la PS5, et ce malgré le nombre de téraflops. En fait, il s’agit d’une unité de mesure qui permet de faire des comparaisons, mais c’est aussi un chiffre théorique ; il y a tellement de choses qui peuvent se produire entre le résultat que vous ciblez et ce que vous êtes réellement capable de faire. La carte graphique peut très bien afficher un certain nombre de téraflops, mais si les développeurs ne peuvent pas en bénéficier pleinement pour une quelconque raison, ça ne servira à rien. Encore une fois, il y a beaucoup trop de variables à prendre en compte. »







Il ajoute : « Au final, la vraie question, c’est : ‘Quand Assassin’s Creed Kingom ou Vikings sortira à la fin de l’année, sur quelle console le jeu sera plus beau et aura le meilleur framerate ?’ Je ne pense pas que l’on puisse répondre à cette question en se basant uniquement sur des specs. En l’état actuel des choses, Sony s’est planté en ne parlant pas des jeux qu’ils peuvent créer à partir des avantages que procure le SSD. Le discours que me tiennent les développeurs est différent de celui de Sony en termes de stratégie marketing, et c’est surtout ça qui me fait halluciner. Je n’ai pas envie de donner l’impression de défendre la cause de Sony en disant : ‘Mais non, regardez ce que la PS5 est capable de faire !’. Ils n’ont pas réussi à faire passer ce genre de message, et c’est très frustrant. »



Enfin, Jason Schreier pense que ça va mettre du temps avant que les effets de la communication maladroite de Sony Interactive Entertainment ne se dissipent. « Pendant des semaines, on va nous expliquer que la Xbox Series X est la console la plus puissante, a-t-il affirmé. Pourtant, même aujourd’hui, j’ai reçu des messages de développeurs me disant que c’est dommage de penser ça : la PS5 est nettement supérieure dans bien d’autres aspects sur lesquels ils ne peuvent pas communiquer pour l’instant. Deux heures après la conférence de Mark Cerny, j’ai encore trois personnes qui m’ont confirmé que la console était plus puissante malgré la froideur des chiffres. Les studios auront l’opportunité d’en parler et de montrer des jeux, mais je continue de penser que Sony a fait une terrible erreur. »



On rappelle que ce reveal était, à l’origine, pensé pour la GDC 2020, d’où son orientation technique particulièrement indigeste. Sony Interactive Entertainment aurait quand même pu faire l’effort d’adapter le format, ou alors montrer deux-trois exemples plus parlants que de simples slides.