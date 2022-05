PS5 : une nouvelle mise à jour est disponible, qu'apporte-t-elle de nouveau ?

Sony Interactive Entertainment a déployé une toute nouvelle mise à jour sur PS5. S'agit-il d'un gros patch ? Comme on pouvait s'y attendre, non. En fait, l'update se contente d'améliorer les performances du système. Pour mémoire, la dernière mise à jour concernait la prise en charge du taux de rafraîchissement variable . "Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) sur PS5 sera déployée dans le monde entier cette semaine, avait-il expliqué. Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1 et VRR, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage sur la sortie vidéo de la console PS5."

Il avait également souligné : "Les performances visuelles des jeux PS5 seront donc accrues grâce à la réduction ou à l’élimination des artéfacts visuels, comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran. Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes homogène, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite. Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le taux de rafraîchissement variable à l’aide d’un correctif. Les prochains jeux pourront proposer cette prise en charge dès leur sortie."