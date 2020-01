PS5 : une nouvelle image de la manette a fuité, un modèle plus rondouillard que la DualShock 4 ?

Si l'on ignore toujours à quoi ressemblera la PS5, le design de sa manette semble en revanche se préciser. En effet, une nouvelle image de l'accessoire a fuité sur Facebook , et le cliché confirme l'aspect rondouillard déjà évoqué le mois dernier . Bien évidemment, rien n'empêche Sony Interactive Entertainment de procéder à quelques ajustements d'ici à la sortie de la console, mais autant un kit de développement ne donne aucune indication sur la forme finale d'une machine, autant il n'est pas rare que les développeurs disposent en amont d'une version quasi définitive de la manette.Par ailleurs, n'oublions pas le fameux brevet déposé par le constructeur japonais et qui révélait que l'apparence de la "DualShock 5" serait très proche de celle de la DualShock 4. Quant aux retouches annoncées dans le même brevet, il y a l’apparition d’un micro, des gâchettes plus larges, des sticks analogiques de taille moindre, un port USB Type-C, et la disparition de la barre lumineuse. Au mois d'octobre , nos confrères de Wired ont également apporté quelques précisions sur l'objet comme le retour haptique à la place des vibrations classiques, ou encore les gâchettes adaptatives.Bref, on espère des informations plus officielles dans les semaines à venir.