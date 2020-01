PS5 : la console moins puissante que la Xbox Series X ?

Selon les rumeurs qui circulent en ce moment sur ResetERA, et qui ont été en partie confirmées par nos confrères de Digital Foundry , la PS5 serait moins puissante que la Xbox Series X. Officiellement, la communication sur la technologie présente dans les consoles a toujours été pour le moins évasive, les constructeurs préférant souvent mettre l'accent sur les jeux. Cette stratégie est largement compréhensible pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le grand public n'a que peu d'intérêt pour les entrailles des machines, tant que le résultat est là. Le choix des composants consiste à trouver le parfait équilibre entre la puissance de la console et son prix. En effet, pas question de vendre un appareil à prix d'or sous peine de plomber les ventes (cf. la PS3 à 600€ au moment de son lancement), sachant qu'il faut en plus réussir à dégager suffisamment de marge.

Néanmoins, les forums spécialisés et les fans restent à l'affût de la moindre information qui fuite, et selon Rich Leadbetter, les bruits de couloir de ces derniers mois seraient de plus en plus crédibles. En substance, la puce de la Xbox Series X serait plus puissante que celle de la PS5. Bien que les deux constructeurs aient fait appel à AMD pour créer un SoC (System On Chip) utilisant un CPU 8 coeurs Zen 2 et un chipset graphique NAVI, de nombreuses différences existent, au point que l'on s'attend à voir une machine afficher un prix bien supérieur à celui de l'autre. Explications.



Chez Sony, la PS5 utiliserait un chipset graphique (nom de code Oberon A0) comportant 36 Compute Units avec un cadençage à 2Ghz, ce qui offrirait environ 9.2 téraflops de performance. Ce processeur disposerait d'une mémoire GDDR6 avec une bande passante de 448Go/s (peut-être 512Go/s au maximum) , même si l'on ignore encore la quantite prévue.

Chez Microsoft, les choses semblent avoir été faites en plus grand puisque la firme de Redmond a opté pour un chipset disposant de 3 584 shaders, ce qui donne 56 Compute Units, avec une fréquence de 1.7Ghz, promettant pas moins de 12 téraflops de puissance (l'équivalent d'une Radeon RX5700 légèrement castrée pour des questions de production, en somme). Le tout serait épaulé par une mémoire GDDR6 là aussi, mais avec une bande passante de 560Go/s. Avec une mémoire premium et une puce aux dimensions XXL pour accueillir les 56CU (plus de 400mm²), on s'attend donc à ce que la Xbox Series X soit accompagnée d'un prix élevé, et on voit mal comment Microsoft arrivera à proposer cette machine de folie au tarif magique (et psychologique) de 399€.



Pour cette neuvième génération, on semble donc s'orienter sur deux machines bien plus différentes que la PS4 et la Xbox One, ce qui est une très bonne nouvelle, les joueurs ayant le choix entre deux philosophies. Mais si la Xbox Series X semble se poser comme la machine la plus puissante du lot, il se pourrait bien que le tarif de lancement soit le juge de paix. Entre une machine haut de gamme vendue une fortune, et une solution moins spectaculaire proposée à prix plancher, ce seront une nouvelle fois les joueurs qui trancheront. Rendez-vous fin 2020 pour les premiers éléments de réponse.