PS5 : la console n'est pas encore sortie, mais un fabricant propose déjà de la customiser

Alors que la PS5 ne sortira pas avant le 19 novembre chez nous (le 12 novembre au Japon et aux Etats-Unis), un fabricant britannique a décidé de mettre en vente des faceplates customisées. Il faut dire que le démontage de la console - diffusé le 7 octobre dernier - a montré que changer les façades de la machine ne serait pas insurmontable ; un argument en plus pour séduire les joueurs. Sur le site de PlateStation 5 , on peut voir que cinq coloris sont disponibles en précommande : Noir Mat (édition limitée V1), Rouge Cerise, Chromatique, Bleu Indigo, et Jungle Camo.Chaque couleur coûte 34,95€ et dispose de deux variantes : une pour la PS5 équipée du lecteur Blu-ray, et l'autre pour le modèle destiné au dématérialisé. Sans doute pour rassurer les futurs acheteurs, la société insiste sur le fait que la qualité des faceplates est premium, et que leurs dimensions sont basées sur celles communiquées par Sony Interactive Entertainment. Pour autant, avant d'expédier les façades (on nous promet que les envois seront effectués avant la sortie de la machine), PlateStation 5 s'engage à s'assurer de leur conformité. En sus, si le joueur n'est pas satisfait du produit, il aura la possibilité de le retourner afin d'obtenir son remboursement.N'oublions pas que Sony Interactive Entertainment a également prévu de commercialiser des faceplates customisées qui, elles, seront officielles.