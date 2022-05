PS5 : trois nouvelles faceplates arrivent en juin, elles sont pleines de couleurs

A défaut de nous proposer de magnifiques consoles collectors comme ce fut le cas durant l'ère PS4, Sony Interactive Entertainment multiplie les faceplates pour que les joueurs puissent un minimum personnaliser leur console, ou du moins mettre de la couleur dans leur vie. Après avoir commercialisé 2 coloris en janvier dernier, à savoir les Cosmic Red et Midnight Black, le constructeur japonais annonce l'arrivée de 3 nouveaux coloris à partir du mois prochain, en juin. Des couleurs que les joueurs connaissent déjà puisqu'il s'agit des Galactic Purple, Starlight Blue et Nova Pink que l'on avait pu découvrir à travers les DualSense que nous avions d'ailleurs unboxées. C'est donc à partir du 17 juin prochain qu'il sera possible s'acheter ces trois nouveaux coloris sur le site PlayStation Direct, la boutique officielle PlayStation. Il faudra s'acquitter de 55€ pièce pour les obtenir.