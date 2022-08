PS5 : Sony va supprimer une fonctionnalité de la console, aucun regret ?

Lancée en même temps que la commercialisation de la PS5, la fonction "Accolades" va finalement être retirée de la console de Sony. Une décision prise par le constructeur japonais, sans doute parce qu'elle n'était guère utilisée par les joueurs / joueuses. Pour les gens qui ne sauraient pas à quoi correspond les Accolades (et on les comprend tout à fait, nous aussi, on les avait oubliés), il s'agit tout simplement d'une fonctionnalité qui permet d'envoyer des commentaires pré-enregistrés à d'autres joueurs en multi pour les remercier d'un échange ou d'un moment passé ensemble. La personne récompensée se voyait alors attribuée un macaron sur son profil pour afficher sa bienveillance. Malheureusement, fort de l'indifférence des joueurs face à ces Accolades, Sony Interactive Entertainment a admis que le succès n'a pas été au rendez-vous et qu'il a été décidé de retirer la fonction à partir de l'automne prochain. N'oublions pas qu'en échange, Sony mettra en place les PlayStation Stars, un programme de fidélité qui récompensera les joueurs avec des cadeaux, ce qui devrait avoir plus de popularité auprès de la communauté...









Comment envoyer une accolade sur console PS5

Lorsque vous avez terminé une partie multijoueur en ligne, suivez les instructions à l'écran.

L'écran Donner une accolade s'affiche. Choisissez le joueur à qui vous souhaitez envoyer une accolade. Sélectionnez l'accolade à envoyer.

Votre accolade est envoyée.

Les accolades sont limitées à une par joueur et par match. Les accolades sont envoyées de manière anonyme. Vous ne pouvez envoyer qu'une accolade au même joueur toutes les 12 heures. Vous n'avez pas la possibilité d'envoyer des accolades à vos amis ou aux joueurs que vous avez bloqués.



Comment consulter vos accolades sur console PS5

Depuis l'écran d'accueil ou le Centre de contrôle, sélectionnez votre photo de profil, puis Profil. Sélectionnez Accolades. Découvrez le nombre d'accolades que vous avez reçues : Utile, Accueillant, Esprit sportif, Leader.

Vous pouvez afficher les accolades d'autres joueurs sur l'écran de leur profil. Pour modifier les paramètres de notification pour les accolades, accédez à l'écran d'accueil, puis sélectionnez Paramètres > Notifications.