PS5 : Sony prêt à racheter Bluepoint Games (Demon's Souls) ?

Voilà un rachat que personne n'avait vu venir, et pourtant, il s'avère totalement logique lorsqu'on y réfléchit un peu sérieusement. Selon un post publié sur le forum ResetEra , Sony serait sur le point defaire l'acquisition de Bluepoint Games, le studio américain derrière certains des meilleurs remasters et remakes. On citera pêle-mêle God of War Collection sur PS3, Uncharted : The Nathan Drake Collection sur PS4, Shadow of the Colossus ou encore le tout récent remake de Demon's Souls sur PS5. D'après l'auteur qui cite plusieurs sources fiables, les développeurs souhaiteraient sécuriser leur avenir en s'alliant avec le constructeur, et profiter de ses finances afin de développer une licence propre au lieu de se cantonner à la réalisation de remakes. La transaction serait sur le point d'être annoncée, le post mentionnant une officialisation qui aurait lieu avant le 28 février 2021. En attendant, on vous rappelle que le studio est actuellement au travail sur un nouveau remake qui serait, selon la rumeur, celui de Castlevania : Symphony of the Night.